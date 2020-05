Numérique éducatif : la nécessité d’évaluer les dispositifs

Education

Vu les sommes investies, les collectivités souhaitent mesurer l’efficacité du numérique éducatif. Une démarche peu aisée, sans le concours de l’Etat.

«Aujourd’hui, toute politique publique doit être mesurable. Sur le plan financier, comme sur celui de l’efficacité », martèle Anne Le Hénanff, première adjointe (DVD) au maire de Vannes. Certes, mais en matière de numérique éducatif, l’évaluation n’est pas toujours aisée. Comment le matériel est-il utilisé ? Pourquoi faire ? Et pour quels bénéfices sur les apprentissages ? Des questions qui restent souvent sans réponse, surtout lorsque le partenariat entre l’Education nationale et la collectivité n’est pas scellé sur ce point.

Etonnement des enseignants

Et même si c’est le cas, la démarche n’est pas forcément bien reçue par les enseignants, comme en témoigne Anna Angeli, ancienne adjointe chargée du numérique au Pré-Saint-Gervais : « L’inspecteur était d’accord pour une évaluation des usages. Mais dès qu’il se présentait dans les classes, les enseignants pensaient qu’ils étaient inspectés et ne comprenaient pas qu’à la demande de la collectivité on vienne évaluer l’utilisation des outils numériques. »

Au niveau national, il n’existe aucune étude d’envergure pour évaluer les usages et leur portée. Et Pierre-Louis Ghavam-Nejad, chef du service « informaTIC » au conseil départemental des Landes, d’expliquer la situation : « Le volet des équipements, infrastructures et maintenance fait régulièrement l’objet d’évaluations internes ou externes à l’initiative des collectivités. Les académies sont consultées s’il s’agit d’enquêter auprès des établissements, mais le périmètre se cantonne aux actions engagées par la collectivité, aux fréquences et aux débits employés, ce qui limite l’analyse. Quant au volet formation et développement des usages porté au niveau académique, s’il fait l’objet d’une évaluation, celle-ci est en général menée en interne, peu formalisée et rarement publique. Les évaluations conjointes sont trop peu fréquentes ! »

Des attentes trop simplistes

Les objectifs poursuivis n’étant pas clairement définis par l’Etat, l’évaluation du numérique éducatif est d’autant moins aisée, et fait souvent appel à des questionnaires déclaratifs, comme dans la région Occitanie. « Environ 70 % des élèves déclarent avoir un usage pédagogique de leur ordinateur majoritaire, en classe comme à la maison », témoigne Simon Martinez, directeur délégué « éducation jeunesse » à la région. Mais que met-on dans les usages pédagogiques ? « Aller chercher un document sur le serveur du collège, posé par le professeur, cela en est-il un ? Ces usages engagent-ils l’élève dans un apprentissage plus actif ? » s’interroge Pierre-Louis Ghavam-Nejad.

Une récente note du conseil scientifique de la FCPE (*) démonte quelques mythes qui entourent la vertu des technologies et met en garde sur des attentes trop « simplistes ». Un écueil dont les collectivités semblent davantage prendre conscience, comme le révèlent les travaux conduits dans le cadre de la Société française d’évaluation (lire ci-contre). Pour que les sommes investies le soient au bénéfice de tous les élèves, plus que jamais, tous les acteurs réclament une politique conjointe entre Etat et collectivités. La crise du Covid-19 pourrait apporter cette révolution.

(*) « Qu’est-ce que le numérique permet d’apprendre à l’école ? », note n° 18, octobre 2019.

La Société française d’évaluation s’empare du sujet A la suite d’un colloque organisé fin 2018 sur l’évaluation du numérique éducatif, la Société française d’évaluation (SFE) a constitué un groupe de travail sur ce sujet, avec quelques collectivités volontaires, mais aussi des chercheurs et des représentants de l’Education nationale. « L’enjeu pour la SFE est que l’évaluation se fasse avec méthode, en s’appuyant sur les expériences des prédécesseurs », témoigne Pierre-Louis Ghavam-Nejad, chef du service « informaTIC », infrastructures, télécoms et réseaux au conseil départemental des Landes. Dans les faits, il s’agit de fournir « un pas à pas méthodologique pour les élus et leurs services qui doivent s’astreindre à définir des objectifs clairs et mesurables, et surtout à penser des indicateurs de suivi ». Car pour être efficace, l’évaluation de cette politique publique doit être au « cœur du projet », et non plaquée a posteriori.