Numérique éducatif : les politiques d’équipement massif à l’épreuve de la réalité

Education

Si des collectivités ont pu se lancer dans un équipement massif en numérique éducatif, l’heure est à la rationalisation, devant des usages pas toujours au rendez-vous et une course à l’équipement insoutenable financièrement.

Chiffres-clés 34, 50euros pour un écolier, c'est la dépense moyenne en matière de numérique éducatif selon la Cour des comptes, elle est de 77 euros pour un collégien et de 82 euros par lycéen. Au niveau des espaces numériques de travail, les écarts sont les plus importants. La dépense par lycéen varie de 4 à 7,2 euros selon la région et celle par collégien de 2,4 à 19,4 euros selon le département. Seules 13 % des écoles publiques en sont dotées.

Avec son « grand plan numérique » lancé en septembre 2015, François Hollande, voulait équiper tous les collégiens d’une tablette, avec le concours des collectivités. Un milliard d’euros devait y être consacré, financé par le programme d’investissement d’avenir.

Quelques départements se sont lancés, creusant encore les inégalités territoriales. Mais au final, d’après la Cour des comptes, 152 millions d’euros seulement ont été décaissés par l’Etat pour cofinancer ces équipements avant que Jean-Michel Blanquer, ministre de l’Education nationale, ne vienne geler les dépenses en 2018.

Une question d’organisation

« J’ai connu le plan informatique pour tous dans les années 80. Si cela avait marché, tout le monde serait un cador en informatique ! » ironise Stéphane Delahaye, élu (EELV) chargé du développement numérique à Martigues (lire p. 27). Selon lui, la question n’est pas tant d’investir, que d’organiser l’usage de ces équipements. « Aujourd’hui, il y a une telle injonction à l’innovation que les élus pensent qu’il suffit de distribuer du matériel aux élèves pour innover. On se retrouve avec des jeunes sans usage réel du numérique et des ordinateurs qui restent dans les armoires faute d’adhésion des professeurs », dénonce-t-il, d’autant que rien ne prouve que cela soit bénéfique aux apprentissages.

L’enquête Pisa (programme international pour le suivi des acquis des élèves) de 2015, réalisée auprès d’élèves de 15 ans de l’OCDE, conclut en effet que, malgré des investissements considérables, « la technologie peut permettre d’optimiser un enseignement d’excellente qualité, mais elle ne pourra jamais pallier un enseignement de piètre qualité ».

Des lycées labellisés

Formation des enseignants et pédagogie adaptée sont donc indissociables d’une politique d’équipement. Un axiome de la région Occitanie qui conditionne l’obtention du label « Lycée numérique » à une transformation pédagogique des établissements par étapes.

« Nous ne voulions pas donner d’ordinateurs aux élèves pour qu’ils servent aux jeux vidéos, mais en faire les leviers de la transformation pédagogique portée par l’Education nationale », insiste Simon Martinez, directeur délégué « éducation jeunesse » à la région.

Pour qu’un lycée soit labellisé, et que ses élèves reçoivent gratuitement un ordinateur, il faut qu’il montre une dynamique numérique au niveau de son pilotage, des usages pédagogiques et de la formation des personnels. « Nous incitons à une transformation progressive de leurs pratiques. La grille de critères a été élaborée avec les autorités académiques. Ce sont elles qui accompagnent les enseignants dans cette appropriation », ajoute Simon Martinez. Le maintien du label n’est pas automatique. Chaque lycée doit postuler chaque année. Aujourd’hui, plus de 90 % des lycées sont labellisés, avec 54 000 machines distribuées, d’une valeur de 400 euros chacune. Des ordinateurs développés sur mesure, très résistants, et qui ont peu de capacité graphique.

Appropriation progressive

Rien ne peut fonctionner sans l’adhésion des enseignants, admettent les collectivités investies dans le numérique éducatif, qui prônent une appropriation progressive. Une stratégie adoptée par la région Grand Est avec son plan « lycée 4.0 » lancé en 2017, et qui visait, en quatre ans, à équiper la totalité des lycées en infrastructures numériques. Libre aux établissements de s’y engager quand ils le souhaitaient entre 2017 et 2020.

Initialement, chaque élève devait apporter son propre ordinateur, la région offrant la possibilité aux familles de l’acheter à moindre coût ou le finançait totalement pour les plus démunis. « Mais dans certaines classes, jusqu’à un tiers des élèves n’étaient pas équipés », explique Jean-François Vendramini, chef du service du numérique éducatif de la région Grand Est.

La collectivité change donc de stratégie en 2019 et met un ordinateur à disposition de chaque élève des lycées 4.0. La dernière vague d’équipements doit avoir lieu à la rentrée 2020. « Avec la crise sanitaire, certains lycées regrettent de ne pas avoir basculé plus tôt. Les élèves ne sont pas équipés et les enseignants n’ont pas été formés. Cet épisode va lever les derniers doutes », espère le chef de service.

Car maintenant que les écrans ont envahi les foyers, la société s’inquiète de ses dangers pour les jeunes, en particulier les tout-petits. Parents et professionnels peuvent, à ce titre, demander des comptes à la collectivité.

Selon Anne Le Hénanff, première adjointe (DVD) au maire de Vannes, « ce n’est pas à la collectivité d’avoir un avis là-dessus ». Face aux messages de prévention qui se multiplient (lire p. 26), la question mérite en tout cas d’être posée.

Pour ou contre le numérique à l’école ? – « Nous avons demandé qu’il n’y ait pas de tablette en maternelle, cela a été refusé » –maud pasquet, orthophoniste, porte-parole de l’association « Lâche ton écran » à Cherbourg-en-Cotentin (79 200 hab., Manche) « J’exerce mon métier depuis douze ans. Depuis quelques années, j’observe des difficultés de langage, des problèmes d’attention chez les moins de 5 ans, avec en fond une surexposition aux écrans. Lorsque l’on a découvert que la ville allait installer des tablettes dans les écoles maternelles, avec mes collègues professionnels de santé, on s’est sentis démunis !

Nous avons donc fondé une association pour défendre notre discours de prévention. Puis, nous avons rencontré la mairie par deux fois, mais tout avait été décidé avant. Notre requête consistait à ce qu’il n’y ait pas de tablettes en maternelle. Cela nous a été refusé. »

« Les tablettes ont recueilli un avis favorable, avec des limites d’utilisation » –Dominique Hébert, adjoint au maire chargé de la coordination des politiques publiques de Cherbourg-en-Cotentin « Quand le collectif de professionnels nous a alertés, nous avons bloqué le projet d’équipement des maternelles en tablettes, et nous avons lancé un groupe de travail avec des professionnels de santé et l’Education nationale, en promettant d’appliquer ses préconisations.

Les tablettes ont recueilli un avis favorable, avec des limites d’utilisation. Elles sont partagées à raison de six pour trois classes. Les enseignants les utilisent une trentaine de minutes par session. Les moins de 3 ans n’y ont pas accès. Et, les enseignants font de la prévention en donnant de bonnes consignes d’utilisation aux enfants. Car le risque de surexposition est plutôt à la maison. »