Webinaire : Quelle gouvernance des communes et EPCI pendant la crise sanitaire ?

Webinaire

Publié le 27/04/2020 • Par La Rédaction • dans : France

La crise sanitaire a suspendu le processus électoral. Comment les exécutifs des communes et intercos doivent fonctionner dans cette phase inédite ? Poser vos questions jeudi 30 avril à 10h00 lors de notre webinaire. Inscription Libre.

Chiffres-clés Jeudi 30 avril, à 10 Quelle gouvernance des communes et EPCI pendant la crise sanitaire ? Inscription libre ici

La crise sanitaire a suspendu le processus électoral, sans qu’on sache encore quand il reprendra : avant l’été ? à la rentrée de septembre ou en octobre ? Le gouvernement devrait trancher le 23 mai.

D’ici là, les communes et les intercommunalités doivent s’adapter à une situation inédite. Quelque 30 000 communes ayant élu leur maire dès le premier tour, sans pouvoir l’installer officiellement, tandis que les intercommunalités n’ont pu, elles non plus, en tirer les conséquences.

Quelles sont les règles qui s’appliquent aux conseils municipaux et communautaires dans l’attente d’un éventuel second tour ?

Que peuvent faire les élus et les cadres pour organiser les prises de décision indispensables ?

Inscrivez-vous librement à notre webinaire, jeudi 30 avril à 10h00, pour entendre nos experts et leur poser vos questions :