Covid-19 : une circulaire présente l’ordonnance du 15 avril

Crise sanitaire

Publié le 27/04/2020 • Par Léna Jabre • dans : TO non parus au JO

Une circulaire du 17 avril présente les dispositions du titre I de l’ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions en matière de délais pour faire face à l’épidémie de covid-19.

A renfort de tableaux et schémas, elle précise l’extension des exclusions au champ d’application du titre Ier de l’ordonnance n° 2020-306, l’exclusion des délais de rétractation, de renonciation et de réflexion de l’article 2 de la même ordonnance. Elle apporte également des précisions relatives aux mesures judiciaires et administratives prorogées en application de l’article 3 de la même ordonnance, et enfin sur les modifications de l’article 4 de l’ordonnance n° 2020-306 relatif aux astreintes, clauses pénales, clauses résolutoires et clauses de déchéance (article 4).