Crise sanitaire : les restrictions peuvent s’adapter, à Saint-Pierre-et-Miquelon

Publié le 27/04/2020 • Par Léna Jabre • dans : Textes officiels prévention-sécurité, TO parus au JO

Un décret du 25 avril complète le décret du 23 mars en précisant où s’appliquent les restrictions liées au confinement et à l’état d’urgence sanitaire.

Donc concernant les dispositions concernant les déplacements et les transports et celles concernant les établissements recevant du public, les établissements d’accueil des enfants, les établissements d’enseignement scolaire et supérieur ainsi que la tenue des concours et examens, à Saint-Pierre-et-Miquelon, le représentant de l’Etat est habilité à prendre des mesures d’interdiction proportionnées à l’importance du risque de contamination en fonction des circonstances locales, notamment en les limitant à certaines parties du territoire.

Les restrictions de déplacements s’appliquent à Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.