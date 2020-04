Finances locales : l’essentiel de la semaine du 20 au 26 avril

Agenda

Chaque semaine, le Club Finances vous propose un condensé de l'actualité des derniers jours pour être sûr de n'avoir rien raté en matière de finances locales.

Le Club dévoile cette semaine l’observatoire annuel de la dette du cabinet Finance Active. Avec un taux moyen à 0,71 % en 2019, les conditions de prêts sont inédites. Les collectivités ont saisi cette opportunité, dernière année de mandat municipal oblige, en augmentant leur appel à l’emprunt et en privilégiant fortement le taux fixe. Résultats à lire en exclusivité sur le Club.

Adoption du PLFR2 et de différents textes financiers

Coronavirus, semaine 6. Sur le plan législatif, l’actualité fut riche. Le projet de loi de finances rectificative 2 pour 2020 a été adopté, jeudi 23 avril 2020 après une commission mixte paritaire conclusive. Et certaines mesures ajoutées par amendement concernent les collectivités. Décryptage à lire sur le Club. Le gouvernement a également publié une nouvelle ordonnance encadrant les avances de trésoreries aux syndicats ainsi qu’une circulaire sur la contribution des collectivités au fonds de solidarité de l’Etat et son fléchage possible en investissement.

L’aide aux entreprises divise l’Etat et les collectivités

Sur le plan du soutien aux entreprises, l’actualité fut marquée par le retard de paiement par les régions de leur participation au fonds de solidarité. Mais aussi par leurs nombreuses initiatives sur le front du développement économique. Le gouvernement a également par l’intermédiaire de Jacqueline Gourault fermé la porte à une modification des compétences. Le retour de la clause de compétence générale n’est pas pour demain. Une mauvaise pour François Aubey, président de Lisieux Normandie qui réclame dans nos colonnes la possibilité pour les EPCI de verser des aides directes aux entreprises.

Retrouvez également dans notre newsletter de lundi (1) l’intégralité des articles publiés cette semaine : un article sur le budget des métropoles, un article sur les conséquences du confinement et du Covid-19 sur les communes touristiques, une tribune du président de Fondafip Michel Bouvier sur le besoin des collectivités d’autonomie fiscale pour répondre à la crise sanitaire, une tribune du 1er vice-président de la Côte d’Or qui demande au gouvernement de laisser les collectivités agir, un article sur l’évolution du versement mobilité (ex-versement transport), une tribune sur la gestion de la crise par la résilience, un article sur les conséquences des fusions d’intercos sur les associations…

