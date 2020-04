Accueil

Actualité

Actualité France

France Sortie du confinement : comment organiser la réouverture des écoles

La Gazette Live

Sortie du confinement : comment organiser la réouverture des écoles

Publié le 27/04/2020 • Par Delphine Gerbeau • dans : France

Antonin Weber / Hans Lucas

Le 11 mai, les écoles vont devoir rouvrir leurs portes. Le ministre de l'Education nationale a cependant annoncé le 21 avril une réouverture échelonnée selon le niveau des élèves, avec des demies classes. Des dizaines de questions se posen auxquelles La Gazette a tenté de répondre lors d'un webinaire organisé le 23 avril , en compagnie de Rozenn Merrien, présidente de l'Association nationale des directeurs de l'éducation des villes (Andev) et directrice de l’enfance pour la ville de Saint-Denis et Thierry Vasse, vice président de l'Andev et directeur de l'éducation adjoint enfance et jeunesse de la ville d’Orvault.

Ma Gazette Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée Coronavirus

Education