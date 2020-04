Endettement : en 2019, les collectivités ovationnent le taux fixe

[EXCLU] Observatoire de la dette Finance Active 2019

Publié le 24/04/2020 • Par Clémence Villedieu • dans : A la Une finances, Actu experts finances, France

Le cabinet Finance Active publie son observatoire annuel de la dette : avec un taux moyen à 0,71 % en 2019, les conditions de prêts sont inédites. Les collectivités ont saisi cette opportunité, dernière année de mandat municipal oblige, en augmentant leur appel à l’emprunt et en privilégiant fortement le taux fixe.

L’augmentation de l’appel à l’emprunt est confirmée

L’observatoire de la dette 2019 s’appuie sur 1.185 collectivités locales clientes de Finance Active pour un flux d’emprunts de 8,3 milliards d’euros. Selon les données globales des budgets primitifs de la DGCL, le flux serait au total de 14,3 Mds. Avec un encours de 98, 8 milliards d’euros, l’étude s’appuie sur une part importante de la dette globale des APUL (210 Mds) .

Si les collectivités clientes du cabinet Finance Active sont avant tout des collectivités moyennes et grandes, les résultats par catégorie respecte la place de chaque strate des collectivités en matière d’emprunt. Les communes et EPCI de plus de 100 000 habitants portent 32% du volume emprunté en 2019, les autres collectivités du secteur communal près de 22 %, les ...