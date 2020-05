Comment Châteauneuf produit, stocke et réutilise sa propre énergie

La petite commune de la Loire a développé une unité de production et de stockage d’énergies renouvelables. Le site, qui accueille des arbres à vent et des panneaux photovoltaïques, est même ouvert au public.

Au bout d’une petite rue sineuse, sur les hauteurs de Châteauneuf (Loire) s’étirent les 24 hectares du parc du Mollard. L’allée qui mène au château longe un grand espace vert, des jeux pour enfants, un centre équestre et des arbres à vent. Ceux-ci sont le signe le plus voyant de l’expérience énergétique qui se déroule sur ce site. Depuis un an, le projet Ilot@age, tel qu’il a été baptisé au départ, est une unité de production et de stockage d’énergies renouvelables. « La commune est propriétaire du parc depuis 1986, explique le maire Bernard Laget, à l’origine de cette initiative. Petit à petit, nous avons eu envie de développer un concept d’autoconsommation et l’idée est venue de le faire sur ce site. Bureaux, salle d’animation, centre aéré occupent en effet les lieux et, avec ...