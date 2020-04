Déconfinement : l’Observatoire de la sécurité des établissements d’enseignement inquiet

Coronavirus

Publié le 24/04/2020 • Par Michèle Foin • dans : France

L’Observatoire nationale de la sécurité et de l’accessibilité des établissements d’enseignement (ONS) a mené mi mars une enquête rapide sur le degré de préparation des écoles, collèges et lycées face à l’épidémie du Covid-19. Les résultats obtenus montrent l’ampleur des incertitudes qui pèsent aujourd’hui sur la rentrée progressive prévue le 11 mai 2020.

6 184 écoles, et 1 900 établissements publics locaux d’enseignement (EPLE) collèges ou lycées ont répondu à un questionnaire de l’Observatoire nationale de la sécurité et de l’accessibilité des établissements d’enseignement (ONS) du 11 au 15 mars 2020, une semaine avant la fermeture nationale des établissements scolaires. Les questions portaient sur les gestes barrière mis en place, le degré d’équipement et d’information des écoles, collèges et lycées ainsi que leur préparation à fonctionner en mode dégradé. Alors que la France entrait à cette période au stade 2 de l’épidémie, les réponses collectées posent de multiples questions sur la façon de mener le déconfinement à partir du 11 mai.

Trop d’interlocuteurs

Si les directeurs d’école estiment avoir été globalement bien informés avec des ...

[90% reste à lire] Article réservé aux abonnés Gazette des Communes E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Découvrez nos formules et accédez aux articles en illimité Je m’abonne