Publié le 24/04/2020 • Par Romain Mazon • dans : France

L'association des administrateurs territoriaux de France (AATF) veut tirer les enseignements de la pandémie pour préparer l'après-crise, en associant les élèves administrateurs de l'Inet à sa réflexion. Interview de Fabien Tastet, son président, pour tirer les premiers enseignements.

Etat et collectivités locales

Quelles sont les failles qu’a fait apparaître cette crise ?

Elles sont nombreuses, c’est pourquoi cette crise doit surtout être apprenante, l’occasion de faire évoluer nos organisations de travail, nos politiques publiques, l’articulation des acteurs publics, et donc l’efficacité globale de l’action publique. L’affaire des masques est emblématique de ce qui ne fonctionne pas dans notre système, dans la coordination Etat – collectivités locales, dans la prise en charge par l’Etat de ses fonctions naturelles. Même le plus grand des décentralisateurs considère que l’Etat doit être présent pour protéger les populations. Mais après Lubrizol, après cette crise sanitaire, on peut en venir à douter qu’il soit capable de le faire.

Cependant, il est toujours difficile de tirer des enseignements à ...