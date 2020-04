Les collectivités développent les filières d’hydrogène propre

Production à partir de biomasse, mobilité décarbonée, stockage massif d'électricité : l’hydrogène peut être produit et utilisé de manière propre, avec un développement local en prime. Les collectivités développent la filière aux côtés des industriels.

L’hydrogène est une passerelle entre sources primaires d’énergie et usages finaux. S’il met les énergies renouvelables dans la boucle, il est alors vert. Plusieurs projets menés par des industriels en partenariat avec des collectivités y travaillent. En partant de déchets, le projet R&D de Trifyl, syndicat mixte départemental de valorisation des déchets ménagers et assimilés du Tarn, avec le soutien financier de l’Ademe et de la région Occitanie, vise à produire de l’hydrogène. Non à partir de gaz naturel (les industriels savent faire) mais de biogaz, et sans passer par l’étape biométhane. En combinant biogaz et vapeur d’eau, on ...