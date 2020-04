Déconfinement : comment réaménager l’espace public pour les piétons

Urbanisme

Publié le 24/04/2020 • Par Laura Fernandez Rodriguez • dans : actus experts technique, France

L'un des enjeux du déconfinement est de permettre aux piétons de respecter la distanciation physique dans l’espace public. Plusieurs pistes sont sur la table, dont la possibilité de piétonniser une partie de la voirie pour libérer de l’espace public.

Pour préparer les conditions adéquates du déconfinement, il faut sortir le mètre et prendre les mesures de la ville : le trottoir, d’une largeur réglementaire d’au moins 1,40 m paraît bien étroit (1) pour accueillir les piétons déconfinés devant respecter au moins un mètre de distance entre eux.

Car aux piétons qui cheminent et se croisent, viendront s’ajouter les piétons qui stationnent, par exemple en faisant la queue, ceux qui attendront à un feu pour traverser, ceux qui viendront déposer et récupérer leurs enfants à l’école lorsqu’elles auront rouvertes… Alors, comment réaménager l’espace public ?

Tous les territoires concernés

Les élus locaux savent qu’ils vont avoir à se retrousser les manches : « Les maires seront invités à prendre les mesures nécessaires pour organiser les flux piétons dans les secteurs de forte affluence et pour favoriser l’usage du vélo et faciliter les activités de free-floating en adaptant l’organisation de la voirie » indique d’ailleurs l’AMF dans ses recommandations.

Déconfinement : vers une généralisation des pistes cyclables

« Ce questionnement est plus visible dans les métropoles, où l’espace disponible est plus important et où il apparaît assez évident de s’interroger sur la pertinence de maintenir deux fois deux voies en période post confinement, alors qu’on ne sait pas quels seront les choix modaux des usagers. Mais la question doit se poser à toutes les échelles, dans tous les territoires », décrypte Thomas Jouannot, directeur de projet modes actifs au Cerema.

Elargir les trottoirs à 2,50m



Il est vrai qu’à ce stade, les interrogations sont nombreuses, comme le résume Pierre Soulard, responsable du service mobilité urbaine à la métropole de Lyon : « Va-t-on assister à une diminution de la mobilité, du fait que les gens vont limiter leurs déplacements pour réduire les contacts au strict minimum ? Ou bien va-t-il y avoir une augmentation des trajets de proximité où la marche reprendrait tous ses droits, voire serait plus importante ? Ou bien un mélange des deux ? »

Face à ces incertitudes, le Cerema vient de publier une série de recommandations pour éclairer sur les ajustements à mettre en place : l’institut préconise une largeur de 2,50m pour les trottoirs afin de permettre un respect de la distanciation physique. Quitte à rogner temporairement, sur la voiture, comme c’est le cas pour les pistes cyclables provisoires, qui ont fait l’objet d’initiatives largement médiatisées ces dernières semaines, en recourant un peu abusivement au terme d’ « urbanisme tactique », comme l’explique ici le consultant spécialiste de la mobilité, Julien de Labaca.

Concrètement, voici plusieurs possibilités listées par le Cerema :

Élargir la partie trottoir, par exemple en y affectant temporairement des bandes de stationnement (notamment aux abords des passages piétons pour augmenter l’espace de stockage aux piétons) ou des voies de circulation ;

Cliquez ici pour agrandir ce schéma réalisé par le Cerema.

Créer un cheminement dissocié pour les piétons lors de la création d’une piste cyclable temporaire ;

Créer ou étendre des zones de rencontres temporaires.

Comme le rappelle le Cerema, le maire peut modifier la circulation en vertu de l’article L2213-2 du code général des collectivités territoriales : « Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l’environnement : 1° Interdire à certaines heures l’accès de certaines voies de l’agglomération ou de certaines portions de voie ou réserver cet accès, à certaines heures ou de manière permanente, à diverses catégories d’usagers ou de véhicules ; […] ».

Encourager les mobilités douces

« Avec le déconfinement, un certain nombre d’usagers, dont ceux qui prenaient les transports en commun, vont être tentés de prendre la voiture, il serait paradoxal qu’on se retrouve avec des taux de pollution considérables ! Nous devons favoriser les modes de mobilité doux, dont le vélo et la marche », déclare pour sa part Jacques Richir, adjoint à la mairie de Lille en charge des espaces publics et du cadre de vie.

A Lille, en parallèle d’un vaste plan vélo, la piétonnisation d’une partie des abords des 80 écoles et de certaines rues du centre-ville ancien, aux trottoirs plus étroits, sont à l’étude. « Une quinzaine d’écoles étaient déjà piétonnisées, une quinzaine d’écoles supplémentaires vont l’être de façon transitoire dans le courant du mois de mai, et l’on espère que les dispositifs pourront être pérennisés et étendus », indique Jacques Richir.

Favoriser la concertation

Pour le centre-ville, la piétonnisation de certaines rues très commerçantes, notamment le week-end, est envisagée en concertation avec les commerçants. L’incertitude demeure toutefois puisque la réouverture des cafés et restaurants n’est à ce stade pas connue. « Cela dépendra du calendrier du déconfinement que donnera le gouvernement », relève-t-il.

« Avec le confinement on redécouvre l’intérêt d’avoir des espaces urbains extérieurs moins entièrement sacrifiés à l’usage automobile. Il faut sans doute que les piétons et cyclistes reprennent le dessus », estime quant à lui Michel Lussault, géographe, directeur de l’école urbaine de Lyon.

Repenser les usages

Et il convient d’ajouter à ces réflexions celles des nouveaux usages à favoriser à l’heure du déconfinement de l’espace public, comme l’ont fait remarquer Romain Beaucher et Alexandre Mussche, de l’agence Vraiment Vraiment, dans ce billet :

« Il semble indispensable d’envisager que l’espace public puisse servir de prolongement – avec des fonctions variables d’extension ou de sas, par exemple – à certains équipements publics ou d’intérêt général : des terrasses et des parvis comme nouveaux lieux de rencontre et de visite dans les hôpitaux et les EHPAD, des cours de récréation et parvis d’école plus vastes, etc. Assumer cette qualité de surface capable du trottoir et de la place de parking adjacente (…) devrait leur permettre d’absorber une variété de programmes permettant aux équipements publics et aux commerces de proximité de redevenir actifs, alors que tout va prendre davantage de place (les étalages, les terrasses, les files d’attente…) », notent-ils.

Et au-delà de ces nouvelles sociabilités, après le repli sur soi qu’a engendré le confinement, les retrouvailles avec l’extérieur pourraient aussi être l’occasion de les apprécier en solo :

« Nous devrions aller vers de nouvelles géographies des espaces extérieurs et une nouvelle répartition des droits de chaque usage, et trouver des moyens de mettre en œuvre des espaces de calme, où les gens pourraient s’isoler sans se renfermer chez eux : s’isoler à l’extérieur », conclut Michel Lussault.

Ces déploiements dépendront de toute façon de la manière dont les gens se comporteront quand ils seront autorisés à sortir de chez eux. A Lyon, Pierre Soulard explique qu’il est envisagé d’utiliser les données mobiles : la métropole s’est rapprochée d’opérateurs comme Kisio ou Orange pour disposer de données à un « niveau très micro, quasiment celui de la rue », avant d’arbitrer les adaptations à mettre en place. Quelle que soit la solution, pour être efficace, celles-ci devront répondre aux (nouvelles ?) aspirations des habitants.

Partager les pratiques La fabrique des mobilités et l’Ademe proposent aux collectivités qui se lancent dans des travaux liés au respect de la distanciation physique de partager leurs démarches afin de faire bénéficier d’autres collectivités de leurs retours d’expérience. Un questionnaire peut être rempli à cette fin ici : https://pad.fabmob.io/distanciation#

Références Quels aménagements pour les piétons lors de la phase de déconfinement ?, Etude du Cerema.