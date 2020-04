Emmanuel Macron tend la main aux maires

Décentralisation

Publié le 23/04/2020 • Par Thierry Dupont • dans : A la une, France

Le président de la République s’est entretenu ce jeudi avec une vingtaine de maires et de représentants d’associations d’élus. En attendant la finalisation de la doctrine sanitaire nationale, il a rassuré ses interlocuteurs. Tour d'horizon de cet échange, inédit depuis le début de la crise du Covid-19.

La discussion a duré près de quatre heures. Ce 23 avril, Emmanuel Macron a convié une vingtaine de maires et les représentants d’associations d’élus à échanger en visioconférence sur la stratégie de déconfinement de la population. A l’issue de la réunion, les réactions étaient extrêmement positives. « C’était très opérationnel, très concret », se félicite un participant.

Intervenant le premier après l’introduction du président de la République, François Baroin, le président de l’Association des maires de France a donné le ton, rappelant que la « garde nationale des élus » était prête à « travailler main dans la main avec les services de l’Etat » pour démarrer le déconfinement à partir du 11 mai. A condition, bien sûr, de disposer d’une doctrine sanitaire nationale.

