« Nous demandons la relance du plan Borloo, avec un big bang de l’action sociale »

Publié le 23/04/2020 • Par Véronique Vigne-Lepage • dans : France

Ville & Banlieue

Face à une flambée de la précarité dans les quartiers populaires, les maires de l'association Ville et Banlieue de France demandent que le plan Borloo, enterré il y a deux ans par le président de la République, serve de base à un plan de relance pour tous les territoires fragiles. Avec une relance des contrats aidés, une refonte des politiques sociales, voire un revenu universel. Explications et point de situation avec Philippe Rio, maire de Grigny (Essonne) et administrateur de Ville et Banlieue.

