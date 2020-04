Muguet du 1er mai : pas de vente à la sauvette et des restrictions pour les fleuristes

Réglementation

Publié le 27/04/2020 • Par Géraldine Bovi-Hosy • dans : A la Une prévention-sécurité, Actu juridique, Vos questions / Nos réponses prévention-sécurité • Source : Géraldine Bovi-Hosy

Alors que le ministère de l’Intérieur n’a pas encore mis à jour son site internet à propos de la vente de muguet pour le 1er mai, les informations sur les possibilités offertes en cette période d’état d’urgence sanitaire commencent à être diffusées par des préfectures. Le point avec notre juriste, Géraldine Bovi-Hosy, sur les règles applicables pour ce 1er mai 2020 qui restera très particulier.

Sélectionnez ce thème et créez votre newsletter personnalisée

Y aura-t-il du muguet pour le 1er mai ? Dans les jardins et les forêts, ce n’est pas certain et chez les fleuristes, rien n’est moins sûr…

Pas de vente à la sauvette autorisée

Jusqu’à présent, la vente de muguet par les particuliers dans la rue était possible à titre exceptionnel, souvent de manière encadrée par un arrêté municipal. Des règles précises s’imposaient : uniquement le 1er mai, à distance des fleuristes, uniquement en brin cueilli en forêt, sans emballage et en petite quantité, sans autres fleurs (pas de composition florale), sans installation sur le domaine public de tables, chaises, tréteaux, sans danger pour les piétons ou les automobilistes.

Cette année, en raison de l’épidémie de Covid-19 et du confinement imposé, le ministère de l’Agriculture a annoncé que la vente à la ...