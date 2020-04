« Avec le confinement, le modèle pavillonnaire réhabilité ? »

Interview

Pour la sociologue Marie-Christine Jaillet (CNRS, Université Toulouse Jean Jaurès), la crise sanitaire actuelle et le confinement de la population interrogent à nouveau sur la valeur « sociale » et la considération de ces espaces largement décriés pour leur incompatibilité avec les exigences d’un développement urbain durable.

De quels territoires parle-t-on lorsque l’on évoque le « péri-urbain »?

Plutôt que d’un ‘péri-urbain’, il y a probablement des ‘péri-urbains’. Si l’on parle des territoires péri-métropolitains, ils sont en partie peuplés d’employés et d’ouvriers qualifiés. Des strates sociales qui se sont rendus visibles lors du mouvement des Gilets jaunes et qui, dans la période de crise sanitaire, sont appelées à assumer un certain nombre de tâches indispensables à la survie de tous : soins, logistique etc. Mais il y a aussi de la péri-urbanité dans les plaques métropolitaines avec des classes moyennes ou moyennes/supérieures qui ont fait le choix de l’habitat individuel et qui ont les moyens de leur mobilité.