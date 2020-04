Pour gérer la crise, les élus mettent en avant le continuum de sécurité

Crise sanitaire

Devant la commission des Lois de l’Assemblée nationale, les représentants d’élus locaux ont réaffirmé le 22 avril l’importance du continuum de sécurité, a fortiori dans une situation de crise comme celle provoquée par l’épidémie de Covid-19. Ils ont souligné le rôle des polices municipales et l’opportunité d’élargir leurs pouvoirs, ainsi que le caractère indispensable de la sécurité privée.

Et si la crise permettait enfin au continuum de sécurité de sortir de terre… Presque deux ans après la remise du rapport des députés LREM Alice Thourot et Jean-Michel Fauvergue, et plus de six mois après le lancement de la consultation sur le Livre blanc de la sécurité intérieure par le ministère de l’Intérieur, c’est ce que les représentants des élus locaux ont fait valoir devant la commission des Loi de l’Assemblée nationale.

Mercredi 22 avril, Alexandre Touzet, maire de maire de Saint-Yon et représentant de l’Association des maires de France (AMF) membre de la commission consultative des polices municipales, Gaël Perdriau, maire de Saint-Etienne et co-président de la commission sécurité de France urbaine, ainsi que Frédéric Gauthey, président du groupement des entreprises de ...