La méthanisation « miniature » testée en ville

Biodéchets

Nouvelle et séduisante, la micro-méthanisation vise à transformer les biodéchets au plus près du lieu de production. L’objectif est de réduire le transport, tant pour la collecte que pour le traitement et la valorisation.

Ma Gazette Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée Gestion des déchets

Propreté - déchets