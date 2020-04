Des hommes bioniques dans nos jardins

Contraintes posturales, port de charges lourdes, exposition aux vibrations, etc. Les paysagistes s’exposent à des nuisances physiques pouvant les amener à avoir des troubles musculo-squelettiques. Les exosquelettes peuvent limiter les risques.

Les travaux d’entretien des espaces verts soumettent les jardiniers et les paysagistes à des nuisances posturales et articulaires répétitives et prolongées : taille des haies, plantations et arrachage des végétaux, préparation des sols, port de charges lourdes, exposition à des bruits nocifs et aux vibrations transmises par les tondeuses, motobineuses, etc.

Utilisation d’exosquelettes : tests en cours

Afin de réduire ces risques et notamment les troubles musculo-squelettiques (TMS) auxquels s’exposent les paysagistes, les commissions Innovation et Qualité-sécurité-environnement de l’Union nationale des entreprises du paysage (Unep) ont mené une réflexion sur ...