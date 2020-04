Sapeurs-pompiers

Publié le 23/04/2020 • Par Léna Jabre • dans : Textes officiels prévention-sécurité, Textes officiels RH, TO parus au JO

Par arrêté du ministre de l’intérieur en date du 23 mars 2020, la date des épreuves écrites d’admissibilité des concours externe et interne de capitaine de sapeurs-pompiers professionnels fixée au 30 avril 2020 aux points 2 des arrêtés du 29 octobre 2019 (NOR : INTE1931259A et INTE1931260A) est reportée.

Ces épreuves obligatoires seront organisées ultérieurement.

Les candidats autorisés à concourir seront à nouveau convoqués.