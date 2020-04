Quand manager ses équipes à distance renforce la proximité

Ressources humaines

Avec le télétravail massif, le management à distance devient la règle. Cette situation inédite oblige les encadrants à revoir leurs classiques pour conserver la cohésion d’équipe et l’engagement des agents.

Le Covid-19 aura-t-il raison du « vieux » management directif et vertical ? Si rien n’est encore joué, le télétravail massif rebat sérieusement les cartes des relations hiérarchiques. Obligés en seulement quelques jours de réinstaurer un nouveau cadre de travail, les managers se voient aussi contraints de réinterroger leur posture et leurs pratiques à vitesse grand V. « L’essentiel est de convenir avec l’équipe des nouvelles règles d’organisation », assure Arnaud du Bellay, fondateur du cabinet Authenteam, spécialisé dans le coaching d’équipes. Des règles qui passent par la mise en place de rituels, nécessaires pour recréer des repères. Ce sont eux qui vont donner un rythme aux journées de travail. Ainsi, dans plusieurs collectivités interrogées, des points collectifs et individuels périodiques ont été très rapidement instaurés au sein des équipes. « Nous avons un échange quotidien pour partager l’information et poser des questions auxquelles nous apportons des réponses la journée suivante », illustre, entre autres, Ludivine Launay, responsable du pôle « ressources » du centre de gestion d’Ille-et-Vilaine (370 agents, 530 collectivités affiliées, 12 800 agents gérés).

Sur la durée, ces jalons journaliers contribueront à entretenir le sentiment d’appartenance et faciliteront le soutien mutuel. Dans le contexte de distanciation sociale, tous les moyens sont bons pour garder le contact. En veillant toutefois à utiliser les canaux de communication adéquats. « Envoyer un mail à tout le monde et penser que cela va suffire à conserver l’engagement, c’est se bercer d’illusions. L’enjeu n’est plus seulement d’informer mais de dialoguer », prévient Jean-Pierre Brun, cofondateur du cabinet Empreinte humaine, spécialisé en qualité de vie au travail. Bonne nouvelle : les outils pour collaborer sont légion. « Il faut se servir régulièrement du téléphone car seule la voix permet d’avoir des échanges exclusifs et authentiques, sans qu’entrent en ligne de compte des artifices visuels », conseille, de son côté, Delphine Jouenne, fondatrice du cabinet de communication Enderby.

Entraide encouragée

Si la relation individuelle avec chaque agent doit être renforcée, l’un des principaux défis pour le manager sera de conserver la cohésion de son équipe dispersée. Pour ce faire, les objectifs collectifs et individuels devront régulièrement être partagés afin que chacun dispose d’une vision globale de l’action du service. Les échanges de pratiques et l’entraide entre collègues sont à encourager, tout comme la constitution de petits groupes de travail autonomes. « Il faut identifier des personnes ressources et leur demander de conseiller les autres. D’une manière générale, c’est le moment de s’appuyer sur les compétences individuelles », note Christophe Nguyen, cofondateur du cabinet Empreinte humaine.

