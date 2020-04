Crise sanitaire : des conditions de vie et de travail dégradés pour les agents

Coronavirus

Publié le 23/04/2020 • Par Emeline Le Naour • dans : A la Une RH, France, Toute l'actu RH

Stress, manque d'information, recours au droit de retrait plus fréquent... Les enseignements issus de l'enquête lancée par l’UFICT-CGT Services publics sur les conditions de travail des agents sont nombreux.

Plus d’1 agent ou cadre sur 10 en présentiel a envisagé le recours au droit de retrait, 1 agent ou cadre sur 2 affirme n’avoir pas connaissance d’un PCA et plus de 52% des personnes interrogées disent ressentir un impact négatif sur leur sommeil.

Près de trois semaines après le début du confinement, une enquête sur les conséquences de la pandémie sur la vie des fonctionnaires de la territoriale a été lancée.

