Parlez prévention avec les équipes !

Les accidents ne résultent pas d’une fatalité. Ils sont souvent liés à des comportements, des facteurs humains qu’il faut prendre en compte pour éviter et prévenir les risques professionnels. Des méthodes existent pour parler de prévention au quotidien.

Par Xavier Laisne, attaché principal

Aujourd’hui, impossible d’ignorer que la santé et la prévention des salariés sont au cœur de l’activité de travail. Manager, c’est se soucier des équipes et des risques auxquels elles sont exposées. Car même si le comportement du salarié est un facteur déterminant dans la survenance des accidents, il est lié à des circonstances qui sont le fruit d’une organisation du travail : délai d’intervention, matériel utilisé, EPI à disposition, etc. Parler prévention, c’est donc agir pour permettre à chacun de prendre les bonnes décisions en situation de travail, de penser à sa sécurité et à celle des autres et de préserver l’essentiel : sa santé.

Réunir régulièrement son équipe

Les causeries sécurité, aussi appelées « quart d’heure sécurité » sont des moyens ...