La reprise de l’activité sur les chantiers et le rôle du maître d’ouvrage public

Crise sanitaire

Passée la période d’incertitude qui a conduit, en général, à suspendre les chantiers, les pouvoirs publics incitent désormais à leur reprise. Dans cette perspective, le Guide de préconisations de sécurité sanitaire pour la continuité des activités de la construction est venu compléter l’ordonnance du 25 mars 2020. Décryptage pour une reprise efficace des chantiers pendant et après la crise.

Avoir à l’esprit le rôle moteur du maître d’ouvrage dans la concertation entre les différents intervenants

Les intervenants aux chantiers ont été contraints de faire face à une période d’incertitude sur les suites à donner aux travaux en cours d’exécution, notamment avant la publication de l’ordonnance du 25 mars 2020. Dans le contexte inédit de pandémie, nombre de maîtres d’ouvrage ont ainsi, par précaution, après concertation avec les entreprises, considéré que les délais d’exécution devaient, à tout le moins être suspendus, voire le chantier ajourné.

La publication de l’ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020 portant diverses mesures d’adaptation des règles de passation, de procédure ou d’exécution des contrats soumis au code de la commande publique et des contrats publics qui n’en relèvent pas pendant la crise sanitaire née de l’épidémie de covid-19 a offert aux maîtres d’ouvrage des outils pour la gestion des contrats publics, notamment de travaux, en cours d’exécution. Dans un souci de préserver la santé des entreprises, des mesures spécifiques ont été prises afin de limiter l’impact, pour les entreprises, de la suspension de l’exécution des prestations. Ainsi a-t-il été prévu que les titulaires de marchés publics de travaux qui ne disposent plus, à raison de la situation sanitaire et des mesures de confinement imposées par le gouvernement, des moyens – humains, techniques, matériels ou financiers – suffisants pour remplir leurs obligations, ou dont la mobilisation fait peser sur l’entreprise une charge manifestement excessive, peuvent échapper à l’application des sanctions contractuelles (résiliation pour faute, résiliation aux frais et risques de l’entreprise, pénalités contractuelles, etc.) et solliciter des prolongations de délais.

Cela étant, il a fallu attendre la publication du Guide de préconisations de sécurité sanitaire pour la continuité des activités de la construction en période d’épidémie de coronavirus Covid-19 après agrément des ministères de la Transition écologique et solidaire, de la Ville et du Logement, des Solidarités et de la Santé, et du Travail, pour que les professionnels et les maîtres d’ouvrages publics disposent d’outils pratiques pour évaluer la poursuite ou non des chantiers en cours d’exécution.

C’est dans ce nouveau contexte réglementaire et au vu des préconisations éditées dans le « Guide » qu’il appartient au maître d’ouvrage d’apprécier la poursuite de l’exécution des marchés de travaux, après avoir interrogé les acteurs du chantier – en particulier, le maître d’œuvre et le coordonnateur SPS – pour connaître les contraintes qui pèsent sur elles. D’évidence, la position du maître d’ouvrage sera appréciée au cas par cas, pour chaque chantier, en fonction notamment de l’ampleur de ce dernier, du stade d’exécution du marché, des caractéristiques des travaux à réaliser et, surtout, en fonction des réponses qui seront apportées par les entreprises sur la possibilité de mettre en œuvre les mesures barrières.

Les options du maître d’ouvrage sur les chantiers arrêtés

A l’issue de la suspension, l’entreprise reprend en principe l’exécution de ses prestations, en concertation avec le maître d’ouvrage. En cas d’impossibilité permanente et définitive, ou lorsque l’exécution du marché a perdu son objet, le maître d’ouvrage peut décider de résilier le marché pour force majeure, sur le fondement de l’article L. 2195-2 du code de la commande publique. Dans ce cas, la résiliation pourra donner lieu à indemnisation au profit du titulaire des dépenses engagées lorsque ces dernières sont directement imputables à l’exécution du marché résilié par l’acheteur dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire (art. 6 3° ordonnance du 25 mars 2020). Naturellement la voie de la résiliation pour motif d’intérêt général reste possible. Cela étant, le maître d’ouvrage doit avoir à l’esprit que celle-ci ouvre droit à l’indemnisation du titulaire (1), qui doit présenter une demande dans les deux mois de la notification de la décision de résiliation.

Si la poursuite du chantier est possible au regard des consignes sanitaires gouvernementales et de celles présentées dans le Guide de préconisations de sécurité sanitaire pour la continuité des activités de la construction en période d’épidémie de coronavirus Covid-19, le maître d’ouvrage peut décider, en concertation avec les différents intervenants au chantier, et notamment avec le maître d’œuvre, une reprise du chantier. Dans ce cas, il appartiendra toujours aux entreprises titulaires d’émettre des réserves sur l’ordre de service de reprise des travaux qui aurait été notifié, si elles ne sont pas d’accord avec le planning défini, ou si les incidences financières d’une telle reprise sont trop importantes.

S’assurer de la mise en œuvre par les entreprises des préconisations sanitaires

Lorsque la poursuite de l’exécution du contrat est envisagée, le Guide de préconisations de sécurité sanitaire pour la continuité des activités de la construction en période d’épidémie de coronavirus Covid-19 prévoit que le maître d’ouvrage formalise, après analyse du maître d’œuvre et, le cas échéant, du coordonnateur SPS et en accord avec les entreprises intervenantes, une liste des conditions sanitaires afin de s’assurer que les différents acteurs pourront mettre en œuvre et respecter dans la durée les directives sanitaires. Le maître d’ouvrage peut également désigner un référent Covid-19, spécifiquement chargé de coordonner les mesures à mettre en œuvre.

Pour ce faire, il est toutefois impératif que chacune des entreprises ait préalablement informé le maître d’ouvrage de sa capacité à se conformer aux mesures permettant de respecter les conditions sanitaires impératives.

Concrètement, il est demandé aux entreprises de permettre à leurs personnels de respecter strictement les gestes barrières – y compris lors du transport des salariés sur le chantier – en mettant à disposition les équipements nécessaires (permettre la distanciation sociale ; assurer l’accès à des points d’eau, fourniture de savon à prévoir pour le lavage de mains a minima en début de journée, à chaque changement de tâche et toutes les 2 heures en cas de port non permanent de gants ; trois cas sont définis pour le port obligatoire de masques : distance d’un mètre qui ne peut pas être respectée ; personnels intervenant chez une personne malade ou à risque) et en s’assurant de la sécurité du chantier par le contrôle de l’accès au chantier. Spécifiquement, l’entreprise doit s’assurer que la « vie du chantier » (organisation des bases de vie, de l’approvisionnement, cheminement, etc.) respecte les contraintes sanitaires permettant la poursuite du chantier.

Dans cet esprit, l’on ne peut que rappeler le rôle essentiel du maître d’œuvre – dans le cadre notamment de sa mission de suivi de chantier et d’OPC – et, le cas échéant, du coordonnateur SPS, pour permettre l’exécution du chantier sur lequel plusieurs titulaires interviennent (modification des plannings d’exécution, limitation de la coactivité, accès au chantier, notamment). Le maître d’œuvre chargé d’une mission de suivi d’exécution est en effet tenu d’apporter son assistance au maître de l’ouvrage, en l’informant des conditions dans lesquelles l’activité peut être maintenue sur le chantier et, plus largement, de l’état d’avancement du plan de reprise de l’activité, en coordination avec les entreprises et le cas échéant avec le coordonnateur SPS – qui aura mis le plan général de coordination (PGC) à jour – afin d’assurer une reprise efficace et la plus rapide possible.

L’on ne peut toutefois qu’inviter à la prudence le maître d’ouvrage qui souhaite poursuivre le chantier alors même le maître d’œuvre a émis un avis défavorable, à qui l’on pourrait notamment reprocher une immixtion fautive dans la direction du chantier.

Faire face aux décisions d’arrêt de chantier des entreprises titulaires

S’il appartient, en principe, au maître d’ouvrage de suspendre l’exécution du marché, en pratique, certaines entreprises ont pris la décision d’interrompre ou de refuser de poursuivre les travaux. Afin d’éviter l’application des sanctions contractuelles prévues voire l’engagement de sa responsabilité contractuelle, il appartiendra à l’entreprise concernée de justifier de l’impossibilité de poursuivre le chantier (rupture d’approvisionnement, impossibilité de respecter les gestes barrière, manque de personnels…). Dans le cas contraire, le maître d’ouvrage retrouve en effet la liberté d’appliquer le contrat et les éventuelles sanctions qui y sont prévues.

Compte tenu des conséquences financières y afférentes, la question des justifications que peut apporter l’entreprise pour établir l’impossibilité de poursuivre le chantier est au centre des débats (ainsi par exemple, si la position de l’entreprise est justifiée, le maître d’ouvrage qui aurait été contraint de recourir à une tierce entreprise pour satisfaire un besoin qui ne pouvait souffrir d’aucun retard, devra supporter le coût de ce marché de substitution et ne pourra dans tous les cas pas appliquer les sanctions contractuellement prévues).

Pour la poursuite du marché et l’entente sur le chantier, il semble préférable, lorsque cela est possible, de régler en amont les conséquences indemnitaires des décisions d’arrêts de chantier de l’entreprise, qui ne manqueront pas, dans le cas contraire, de ressurgir au moment de l’établissement du décompte. En tout état de cause, en cas de différend, l’entreprise devra respecter les règles de procédure prévues par le contrat, en adressant au maître d’œuvre ou au maître d’ouvrage un mémoire en réclamation, dans les conditions prévues par le contrat et, le cas échéant, par le CCAG-Travaux.