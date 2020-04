Collectivités territoriales : quel est le taux d’activité des agents ?

Coronavirus

Publié le 22/04/2020 • Par Maud Parnaudeau • dans : A la une, A la Une RH, France, Toute l'actu RH

Combien d’agents sont sur le terrain, en télétravail, en pause forcée ou repositionnés ? Comment l’activité est-elle adaptée au fil des semaines ? Quel est l’état des troupes ? Des collectivités du bloc local témoignent.

Aux alentours de 10%, 15%, parfois plus, parfois moins. La proportion d’agents mobilisés sur le terrain dans le cadre des plans de continuité de l’activité (PCA) varie sensiblement d’une collectivité à l’autre. En raison essentiellement de la nature de leurs missions (de proximité ou de projet) et des modalités de leur exercice. À Cahors (ville et communauté d’agglomération, 36 communes, 750 agents, 40 775 hab.), où la majorité des services fonctionne en régie, environ 25 % d’agents sont actuellement présents sur leur poste.

