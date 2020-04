« Dans les collectivités, on a la culture de la réactivité, on fait face »

Cette semaine encore, Techni.Cités vous propose des témoignages d’ingénieurs des collectivités, qui sont sur le terrain pour organiser la continuité des services dans les collectivités. Directeur de service technique, d’un syndicat d’eau, de déchet, de voirie, d’espaces verts, animateur de cellule de crise ont répondu présent pour raconter leur quotidien par temps de crise. Aujourd’hui, Jalal Boularbah, directeur des systèmes d'information de Grand Paris Seine et Oise.

« A la DSI (direction des systèmes d’information), on a l’habitude d’affronter les virus informatiques mais le coronavirus est particulier. C’est un défi bien différent. On avait intégré les réponses dans la conception d’une architecture des systèmes d’information souple et novatrice dès la création de la communauté urbaine de Grand Paris Seine et Oise (GPSEO), en 2016. Cette stratégie nous a permis de soutenir la croissance de notre organisation et bien préparer sa résilience et son agilité. Tous les agents qui travaillent sur ordinateur ont été équipé d’un portable. De plus, tous nos logiciels et nos fichiers sont hébergés sur un cloud, il n’y a pas de problématique d’accès au serveur avec un VPN. Du coup, tous les agents qui pouvaient télétravailler ont été opérationnels dès le premier jour du confinement, c’est très positif. On n’a pas de dette technologique.

83% des agents connectés quotidiennement

Nous avons aussi eu de la chance, ou du flair : nous avons décidé de passer sur la solution Teams de Microsoft en janvier, à cause de l’arrêt prochain de Skype Entreprise. On avait prévu une migration sur 14 mois, et un premier « jeudi tech » pour la vulgarisation des fonctionnalités de la solution le 27 février. Nous visions 100% d’usage, et pour cela il fallait prévoir un plan de transition et un accompagnement des utilisateurs. Nous avions un planning qui se déroulait jusqu’en juin 2021.

Dès la première semaine de confinement, nous nous sommes mobilisés à distance pour apporter de l’assistance et nous avons mis en ligne des vidéos et des tutoriels, pour favoriser l’appropriation de Teams – par ailleurs ergonomique et facile à utiliser. Lors de cette première semaine, 83% des agents en télétravail se sont connectés quotidiennement, c’est très bien. De fait, aujourd’hui, c’est l’outil de référence pour les échanges entre collaborateurs. Il est important pour garder le lien social. A la direction, nous avons créé une conversation privée « Caméra café » et on se retrouve quotidiennement entre 13h30 et 14h pour prendre un café ou un thé !

Il y avait des résistances pour utiliser les outils numériques. Là, on les utilise. Cette période va accélérer les projets de dématérialisation. Il n’y a pas que des freins techniques, il y a aussi des freins psychologiques. Être sous contrainte accélère l’appropriation. Dans les collectivités, on a la culture de la réactivité, on fait face.

« Je suis lessivé »

Après, certains agents n’ont pas accès chez eux à un réseau fiable. Mais quand nous avons conclu notre marché pour la téléphonie mobile en 2019, nous avons choisi un forfait illimité en data : ces collaborateurs peuvent donc utiliser le partage de connexion avec leur mobile professionnel.

A l’issue du confinement, il faudra faire un bilan du télétravail. C’est épuisant d’être tous les jours en télétravail. Je suis lessivé. En revanche, à la DSI, je constate des gains opérationnels très importants, en termes d’économies de trajet, par exemple. Les réunions sont mieux préparées, et les réunions en visio de qualité. Les projets avancent. »