7 conseils pour favoriser l’agriculture biologique

Comment développer l’agriculture biologique sur son territoire ? C’est le projet de la Fnab, qui accompagne les collectivités dans l’élaboration d’une stratégie de transition agricole et alimentaire vers la bio.

1. Évaluer les impacts de l’agriculture biologique

Lancée par la Fédération nationale d’agriculture biologique (Fnab), l’association Terre de liens et le Bureau d’analyse sociétale pour une information citoyenne (Basic), l’application Parcel (www.parcel-app.org), disponible sur la plateforme internet nouvellement créée, TerritoiresBio permet aux collectivités de se projeter et d’établir différents scénarios sur une possible conversion ou installation en agriculture biologique. Une fois entré le nom d’une commune, elle donne à voir les incidences de la transition agricole et alimentaire sur le territoire : surfaces nécessaires pour nourrir la population en fonction de plusieurs critères, emplois induits et conséquences environnementales (eau, biodiversité, climat, etc.). « En donnant des ...