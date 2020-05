Du nouveau pour protéger les aires de captages

(C) Emmanuel Berthier, tous droits réservés

Les communes disposent d’une nouvelle possibilité pour protéger leurs aires d’alimentation de captages d’eau potable : préempter des terres agricoles. Une disposition forte en faveur des collectivités. Même si un droit assez proche, mais méconnu, existe déjà.

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

Comment protéger les captages d’eau potable situés sur des terres agricoles polluées par les pesticides et les engrais de synthèse ? Comme un serpent de mer, cette question revient depuis des dizaines d’années, sans trouver de véritable solution. Une nouvelle instruction signée par trois ministères (Transition écologique, Agriculture et Santé), publiée le 12 février dernier, renforce cette protection. L’objectif est d’accompagner les territoires pour protéger leurs captages « contre les pollutions par les nitrates et les produits phytosanitaires ». Les collectivités locales sont en effet en première ligne, avec les chambres ...