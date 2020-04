Contrôle du confinement : les gardes champêtres veulent améliorer leur visibilité

Crise sanitaire

Publié le 22/04/2020 • Par Mathilde Elie • dans : A la Une prévention-sécurité, Actu prévention sécurité, France

A l’instar des policiers municipaux, les gardes-champêtres sont mobilisés depuis plus d’un mois pour contrôler le respect des mesures de confinement. Dans un courrier adressé au préfet Olivier de Mazières, délégué aux coopérations de sécurité au ministère de l’Intérieur, le président de leur fédération, Jacques Armesto, avance plusieurs pistes pour améliorer leur efficacité sur le terrain.

Alors que la fusion des policiers municipaux et des gardes-champêtres revient régulièrement dans le débat, ces derniers sont soucieux de conserver et de faire valoir leur spécificité de police rurale. Encore davantage dans un contexte de crise comme celle que nous vivons actuellement avec l’épidémie de Covid-19. Dans une lettre adressée au délégué aux coopérations de sécurité au ministère de l’Intérieur, Olivier de Mazières, le président de la fédération nationale des gardes-champêtres, Jacques Armesto, met en avant leur engagement et renouvelle ses propositions pour améliorer leur efficacité. En voici quelques extraits.

Pédagogie et sensibilisation

« Nous sommes présents pour informer et accompagner les populations rurales dans le cadre des mesures prises par les autorités pour endiguer la progression du Covid-19. Si en effet, vivre à la campagne ou à proximité est un gros avantage dans cette crise que nous traversons, sa population n’est pas moins exempte de risques, comme par exemple ceux liés aux déplacements. Aussi, le rôle et les missions que remplissent les gardes champêtres dans le contexte actuel, se veulent davantage dans la proximité et la pédagogie, même si des contrôles sont effectués lors de déplacements de population, souvent au centre bourg pour faire des courses alimentaires. Ce qui permet aussi de rappeler les règles et de faire parfois connaissance avec certains résidents, venus dès les premiers jours de confinement, mais également de verbaliser certains contrevenants. Le travail de contrôle que nous effectuons en relation avec la gendarmerie nationale, rassure la population et dissuade. »

Identification de l’uniforme

Cependant, selon Jacques Armesto, la mission des gardes-champêtres gagnerait en efficacité s’ils étaient mieux reconnus et identifiés.

« Si leur présence sur le terrain est bien une réalité quotidienne, ces fonctionnaires territoriaux chargés de faire respecter les lois et les règlements, ne disposent toujours pas d’une reconnaissance de leur uniforme, pourtant déposé auprès de votre ministère. Uniforme et tenues de surcroit, pourtant indispensables à notre identification auprès de nos concitoyens et plus particulièrement lorsque nous effectuons des contrôles sur la voie publique, comme c’est le cas actuellement. »

Statut des véhicules de service

« Il est également un autre cas de figure qui pourrait pourtant être corrigé. Il s’agit du statut actuel de nos véhicules de service, qui ne semblent pas être retenus comme véhicules d’intérêt général à caractère prioritaire, et pourtant. Le décret N° 2019-1328 du 09 décembre 2019, pris en application de l’article 311-1 du code de la route, a encore récemment modifié la liste des véhicules “prioritaires” et de ceux auxquels il est reconnu une facilité de passage, lorsqu’ils font usage d’avertisseurs sonores et lumineux pour remplir leurs missions et notamment effectués des interventions urgentes. Or, c’est bien évidement le cas des gardes champêtres qui sont statutairement un cadre d’emploi de police et chargés d’exécuter les directives de l’édile dans le cadre de ses pouvoirs de police, mais également bien d’autres missions nécessitant une urgence comme par exemple : incendie de forêt, assistance à personne, accident de la circulation, sécurisation de manifestations, contrôle et interception d’automobilistes en infractions au code de la route, interventions urgentes dans le cadre des plans de sauvegarde locaux… »