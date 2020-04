Accueil

Actu juridique Tout savoir sur le régime juridique des aires permanentes d’accueil

Gens du voyage

Publié le 21/04/2020 • Par Nathalie Levray • dans : Actu juridique, Fiches de droit pratique, France

Les aires permanentes d'accueil reçoivent les gens du voyage en transit et leurs résidences mobiles, véhicules terrestres habitables conservant des moyens de mobilité et non interdits de circuler par le code de la route. Depuis le 29 décembre 2019, ces espaces de transit répondent à de nouvelles règles.