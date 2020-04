Les élus veulent avoir leur mot à dire sur le maintien de certains festivals

Spectacle vivant

Publié le 21/04/2020 • Par Hélène Girard • dans : Actualité Culture, France

La perspective évoquée par le ministre de la Culture de laisser certains festivals se dérouler à partir du 11 mai a plongé élus et professionnels dans le plus grand trouble. La Fédération nationale des collectivités pour la culture (FNCC) réclame une concertation avec l’Etat.

En évoquant le 16 avril la possibilité de maintenir certains « petits » festivals après le 11 mai, le ministre de la Culture, Franck Riester, a jeté un gros pavé dans la mare. « On aurait pu en parler ensemble ! On est là dans l’antithèse de la concertation !, a confié à la Gazette Jean-Philippe Lefèvre, président de la Fédération nationale des collectivités pour la culture (FNCC). Et ce d’autant plus que les propos du ministre mettent entre les mains des élus une responsabilité énorme, avec sur la tête une épée de Damoclès pénale. »

Risque de « spirale judiciaire » pour les élus

« La déclaration ministérielle confie aux élus la responsabilité de décider de ce qui serait acceptable ou non en termes de jauge et de conditions de sécurité sanitaire, détaille la FNCC dans un

[80% reste à lire] Article réservé aux abonnés Gazette des Communes E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Découvrez nos formules et accédez aux articles en illimité Je m’abonne

Références Restez informé de l'actualité des politiques culturelles, inscrivez-vous à la Newsletter Culture de la Gazette

Cet article est en relation avec le dossier