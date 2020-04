La gouvernance locale sous l’influence des lobbys

Enquête

Publié le 21/04/2020 • Par Brigitte Menguy • dans : France

Non, le lobbying ne s'exerce pas uniquement auprès du pouvoir étatique. Le monde local n'y échappe pas et toutes les techniques sont bonnes pour les lobbyistes. De la simple argumentation à l’envoi massif d’emails, les groupes de pression savent user de la manipulation afin d’influencer l’action publique locale. Enquête.

A l’origine, un livre : « Propaganda », publié en 1928 et écrit par Edward Bernays, neveu de Sigmund Freud. Dans son ouvrage, l’inventeur des relations publiques explique comment « fabriquer » le consentement de l’opinion publique. Sa technique est simple mais d’une redoutable efficacité. Pour preuve, c’est grâce à elle qu’ont été introduites les tranches de bacon au menu du petit-déjeuner américain. Comment ? Grâce à une déclaration médicale vantant les mérites d’un petit-déjeuner riche en protéines qu’Edward Bernays a diffusé massivement dans la presse, pour le compte de son client, l’entreprise Beech-Nut Packing Company, fabricante de jambon et de bacon. Près d’un siècle plus tard, rien n’a changé, ou presque.

