Les Ehpad entrouvrent leurs portes aux familles

Publié le 20/04/2020 • Par Catherine Maisonneuve • dans : France

Le ministre des Solidarités et de la Santé, Olivier Véran, a annoncé le 19 avril que les visites des familles en Ehpad allaient redevenir possibles. Sous conditions, avec précautions, sans doute au compte-goutte, mais c’est une lueur d’espoir pour les personnes âgées, leurs familles et les soignants. L’annonce de la prolongation du confinement jusqu’au 11 mai et au-delà fait en effet surgir le spectre du syndrome de glissement au cours duquel la personne se laisse mourir…

