Municipales : l’éternel casse-tête du second tour

Elections

Publié le 20/04/2020 • Par Thierry Dupont • dans : Actu juridique, France

La perspective d’un déconfinement à partir du 11 mai a fait ressurgir chez certains l’hypothèse d’un scrutin à la fin juin pour achever le renouvellement des exécutifs municipaux et communautaires. Mais le Gouvernement évoque plutôt la rentrée.

L’affaire semblait réglée. Avant même le 23 mai et le verdict du conseil scientifique sur la situation sanitaire, plus grand-monde ne voyait le second tour des élections municipales et communautaires se tenir le 21 juin, comme envisagé en mars par le Premier ministre. « Dans une France où les bars et restaurants n’auront pas été rouverts, comment ne pas imaginer le report des élections à l’automne pour les 4922 communes qui restent ? », estime encore le président du Sénat, Gérard Larcher, dans Le Figaro du 15 avril. Dimanche 19 avril, sur France 3, la ministre de la cohésion des territoires, Jacqueline Gourault, a abondé dans son sens, estimant que « le réalisme conduit » à ce que le scrutin ait lieu « sûrement après l’été ».

Pourtant, avec l’annonce d’un déconfinement progressif de la ...

