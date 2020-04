Accueil

Avec les résidences d’artistes, la création au cœur des territoires

Publié le 30/04/2020 • Par Sophie Le Renard • dans : France, Innovations et Territoires, Régions

Dans le cadre de la politique culturelle Hisse et Oh ! l'artiste Lorhanne DA CUNHA circassienne et musicienne est intervenue au centre de Protection Maternelle et Infantile (PMI) Les Marnaudes a Rosny-sous-Bois. S. Loubaton

Les résidences d’artistes sont des lieux de création artistique temporaire, mais aussi des outils d’accès à la culture pour des publics qui en sont éloignés.Elles donnent du temps, de l’espace et des moyens aux artistes pour mener leurs travaux de recherche et de création dans une relation étroite avec le territoire et ses habitants.Elles bénéficient de fonds publics, par l’intermédiaire des directions régionales des affaires culturelles, et sont fortement aidées par les collectivités dans leur diversité.

