Sapeurs-pompiers : comment le SDIS de l’Indre recycle les uniformes

Déchets

Publié le 27/04/2020 • Par Coline Léger • dans : Actu prévention sécurité, Innovations et Territoires, Régions, Retour sur expérience prévention-sécurité

Plutôt que d’être jetées, les tenues des sapeurs-pompiers de l'Indre sont transformées en panneaux isolants dont sont équipées les casernes.

Chiffres-clés Bilan : 2 tonnes de tenues F1 collectées et transformées en deux ans dans le département de l’Indre.

[ Sdis de l’Indre, 222 220 hab.] Avec des uniformes changés tous les ans, les 250 000 sapeurs-pompiers français jettent plus de 350 tonnes de déchets textiles par an. Leurs tenues de service et d’intervention, également appelées tenues F1, servent aux missions de secours aux personnes, et non à la lutte contre les incendies. Conçues en viscose polyamide, fibre résistant au feu, elles sont difficiles à incinérer : la plupart d’entre elles finissent donc à l’enfouissement.

Paul Malassigné, chef de groupement technique, logistique et du patrimoine au Sdis de l’Indre, en prend conscience en 2016, lors du renouvellement des uniformes lancé pour les Sdis de la région Centre. « Ce n’était pas satisfaisant », se souvient-il. Il cherche alors une alternative pour donner une seconde vie à ces textiles aux propriétés ignifuges. Sa rencontre avec Jean-Christophe Minot, PDG de l’aéroport de Lille-Lesquin, lui apporte la solution. Issu d’une famille de recycleurs, ce dernier accepte de transformer les vêtements en matériau d’isolation au sein de la société Minot recyclage. Pour la collecte, Paul Malassigné fait appel au Relais, entreprise d’économie sociale et solidaire, via la société Grassi. Des bennes sont disposées à cet effet dans les Sdis.

Isolation phonique et thermique

Reste une question : que faire de l’isolant obtenu ? Décision est prise de le tester dans les casernes. Des faux plafonds de chambre de garde en sont d’abord équipés, puis une salle de cours et un vestiaire de jeunes sapeurs-pompiers.