Aix-Marseille-Provence paralysée par une cyber-attaque depuis un mois

Cybersécurité

Publié le 21/04/2020 • Par Alexandre Léchenet • dans : actus experts technique, France

Une cyberattaque paralyse toujours, un mois après sa détection, certains services de la ville de Marseille et de la métropole Aix-Marseille-Provence. Le retour à la normale est prévu pour la fin du mois de mai.

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

Ce n’est pas la meilleure des périodes pour mener deux combats de front. Dans les Bouches-du-Rhône, deux virus paralysent la métropole d’Aix-Marseille-Provence. Le confinement pour lutter contre l’épidémie de Covid-19 a commencé le 16 mars. Mais deux jours plus tôt, une alerte était donnée sur une cyber-attaque contre la métropole Aix-Marseille-Provence et les villes de Marseille et Martigues.

En raison de l’enquête en cours, confiée à la sous-direction de la lutte contre la cybercriminalité de la police nationale, peu de détails ont été publiés sur le mode d’attaque. Tout juste sait-on qu’il s’agit d’une attaque par rançongiciel : celle-ci empêche l’accès aux machines de l’institution visée, en chiffrant l’ensemble des ...

[80% reste à lire] Article réservé aux abonnés Club Techni.Cités E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Testez notre Offre Découverte Gazette pendant 30 jours J’en profite

Cet article est en relation avec le dossier