La rénovation énergétique au service du « jour d’après »

Les premières demandes de la Convention citoyenne pour le climat, transmises le 10 avril 2020 au gouvernement, sont accueillies très positivement dans le monde des collectivités et des associations environnementales. Elles ciblent en particulier la rénovation énergétique des bâtiments, qualifiée de « grand chantier national » qui doit faire l’objet de politiques publiques amplifiées, notamment en passant d’une approche « par petits gestes à globale ». A l’image de l’Occitanie, les régions aimeraient disposer de compétences élargies pour intervenir sur ce « levier majeur » de la transition écologique.

En qualifiant la rénovation énergétique des bâtiments de « grand chantier national », parce qu’elle est, en particulier, créatrice d’emplois, facteur de réduction des factures d’énergie, d’amélioration du confort et de diminution des dépenses de santé, les membres de la Convention citoyenne pour le climat (CCC) ont ravi les acteurs du monde des collectivités et des associations environnementales.

