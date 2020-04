Finances locales : l’essentiel de la semaine du 13 au 19 avril

Agenda

Publié le 17/04/2020

Chaque semaine, le Club Finances vous propose un condensé de l'actualité des derniers jours pour être sûr de n'avoir rien raté en matière de finances locales.

Coronavirus, semaine 5. Le Club en profite pour faire un focus sur les intercommunalités. L’épidémie de Coronavirus ne devrait pas les épargner. Selon l’Assemblée des communautés de France (AdCF) les impacts financiers risquent d’être « plus importants que ceux de la crise de 2008 ». Le gouvernement est, lui, plus optimiste avec une estimation de baisse de 7% à 10% du total des recettes des collectivités pour l’année 2020. Un décryptage à lire sur le Club.

Pour faire face à la crise, l’ensemble des associations d’élus locaux à l’exception de Régions de France ont signé une lettre commune au Premier ministre pour demander à l’Etat des garanties et des marges de manœuvres budgétaires pour financer les dépenses urgentes liées à l’épidémie de Covid-19.

Le nouveau projet de loi de finances rectificative prévoit une récession record

Cette semaine a aussi été l’occasion de la présentation d’une deuxième loi de finances rectificative en moins d’un mois au parlement. Les prévisions sont historiques avec -8% de croissance et -9% de déficit public. Son contenu à lire sur le Club.

La DGF baisse dans plus de 14 200 communes

Le Club a analysé la répartition en 2020 de la dotation globale de fonctionnement (DGF), principale dotation de l’Etat aux collectivités. Elle reste stable dans les communes, au niveau national, mais son montant varie en fonction de la taille de celles-ci et des départements. 14 200 communes voient leur DGF baisser de plus de 1% dont 6500 de plus de 5%. Un décryptage Data à découvrir ici.

Retrouvez également dans notre newsletter de lundi (1) l’intégralité des articles publiés cette semaine : un article sur les réponses de Sébastien Lecornu et d’Olivier Dussopt sur les chantiers des finances locales, un décryptage sur l’ordonnance Covid-19 sur les concessions, un article sur les budgets des départements fragilisés par le coronavirus, un article sur la présentation des résultats annuels de la Caisse des dépôts, une analyse sur les conditions de financement du secteur public, une interview de Didier Mandelli, sénateur (LR) de Vendée et ancien rapporteur du projet de loi d’orientation sur les mobilités, une tribune de Jean René Cazeneuve le président de la délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation de l’Assemblée nationale, etc…

