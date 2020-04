Prévention spécialisée

Educateurs de rue : comment garder le contact malgré le confinement

Publié le 20/04/2020 • Par Judith Chetrit • dans : A la Une prévention-sécurité, Actu experts prévention sécurité, France

AdobeStock

Priorité au téléphone, aux SMS et aux réseaux sociaux. Dans les quartiers défavorisés, la prévention spécialisée a adapté ses modes d’intervention au confinement. Mais difficile de mettre une croix sur le terrain face à la remontée d’informations préoccupantes et l’urgence sociale et sanitaire.

