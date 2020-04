La délicate question de la politique documentaire des bibliothèques en réseau

Bibliothèques

Publié le 17/04/2020 • Par Hélène Girard

L'Association des bibliothécaires de France (commission Bibliothèques en réseau) poursuit son décryptage de la gestion des bibliothèques en réseau. Son dernier opus fournit les repères nécessaires à l'élaboration d'une politique documentaire mutualisée. La question suppose la prise en compte de plusieurs paramètres.

Comment construire une offre documentaire à l’échelle d’un territoire maillé par plusieurs bibliothèques ? « C’est une question complexe car elle mêle des enjeux de qualité de service, d’efficience et de moyens financiers à des enjeux de ressources humaines », annoncent d’emblée les auteurs de la fiche produite par la commission Bibliothèques en réseau de l’Association des bibliothécaires de France (ABF).

La complexité du sujet explique sans doute qu’il soit « mis de côté ou abordé de façon prudente et progressive. » Mais les auteurs se veulent rassurants : « On peut se poser ces questions dès le début ou plus tard, voire progressivement. »

Raisonnement à l’échelle d’un territoire

A condition de passer par quelques préalables. Premier prérequis : il faut « connaître le territoire, les populations et leurs mobilités, l’état du maillage en bibliothèques publiques » préviennent les auteurs.

Les fonds documentaires se répartissent, en effet, entre quelques ouvrages fortement demandés dans les équipements de proximité, et de nombreux titres peu empruntés. Or tous les sites du réseau peuvent difficilement répondre à ces deux types de demandes.

Cependant, « en raisonnant à l’échelle d’un territoire, on peut parvenir à étendre et diversifier l’offre accessible pour chacun tout en assurant dans chaque point du réseau la satisfaction des demandes redondantes », indiquent les auteurs. Avec un distinguo entre le choix sur place avec une offre « présentée sous les yeux » et la réponse à des demandes précises « répertoriées dans un catalogue. »



Mutualisation des compétences et repère identitaire

Pour ce qui est du fonctionnement du réseau, les auteurs insistent sur la mutualisation des compétences sur tout ou partie des segments de la chaîne documentaire (veille, sélection, commande, réception, traitement physique, intégration dans le catalogue, indexation éventuelle, cotation, répartition…), et sur la construction d’un « esprit réseau ». En effet, la politique documentaire est souvent perçue par les équipes comme une « responsabilité socle », voire « un repère identitaire. »

Vigilance sur les risques de rivalité

La commission Bibliothèques en réseau pointe deux difficultés à prendre en compte suffisamment tôt.

D’abord la logique de « ma collection » et de « mon public » souvent présente dans l’esprit des professionnels, avec deux dérives contre lesquelles lutter :

le sentiment d’une main-mise des bibliothécaires des plus gros équipements sur ceux des plus petits ;

et, lorsque les documents et les lecteurs circulent d’un équipement à l’autre, une forme de rivalité entre les équipements, qui craignent d’être dépossédés de leurs ressources et de leurs publics au profit des autres.

Vigilance sur le statut juridique des ouvrages

Ensuite se pose le problème juridique de la propriété des fonds, qui souvent « freine la démarche documentaire commune ». A cela, les auteurs de la fiche donne une solution : l’élaboration de conventions entre les bibliothèques concernées.

Mais ils proposent aussi une piste plus radicale : « transférer la propriété des collections, ou, à partir d’une date donnée, de ne plus acquérir qu’au nom de l’ EPCI . Ceci peut être décidé pour l’ensemble des fonds ou une partie, tel support par exemple.» Une démarche courante pour les ressources numériques, rappellent les auteurs, mais qui peut aussi valoir pour les supports imprimés.

Différentes propositions opérationnelles

Les auteurs de la fiche détaillent ensuite deux aspects clefs de la mise en œuvre d’une politique documentaire en réseau : quand engager une telle politique ? Et selon quelles étapes ?

La commission Bibliothèques en réseau de l’ABF dresse ensuite une typologie des démarches possibles, avec des degrés d’intégration plus ou moins profonds. « Il y a différentes façons d’aborder la poldoc [politique documentaire, dans le jardon du métier, ndlr] au sein d’un réseau en fonction de son contexte et de la démarche retenue. Chacune peut être considérée comme définitive ou comme étape éventuellement transitoire. » Et de préciser : « chacune de ces formules peut être mise en oeuvre dans la totalité d’un réseau ou une partie, pour la totalité de l‘offre documentaire ou seulement une partie. »

Autrement dit, professionnels et élus se trouvent face à une large palette de formules possibles. Souplesse qui vaut aussi pour la construction des réseaux de bibliothèques eux-mêmes, comme l’a également montré la commission Bibliothèques en réseau.