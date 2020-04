Les élus locaux à l’assaut de la technostructure

Crise sanitaire

Publié le 17/04/2020 • Par Isabelle Jarjaille • dans : France

Auditionnés par la délégation territoriale du Sénat, les trois présidents d'associations d'élus ont délivré un message commun : la crise sanitaire démontre les capacités des collectivités à réagir vite et efficacement. Les élus locaux demandent la création d'une force d'intervention au niveau départemental, et réflechissent déjà à la place des territoires dans l'après-crise.

« Face à la crise, l’organisation ministère de la Santé/Agences régionales de Santé a explosé en plein vol » assure François Baroin, président de l’Association des Maires de France (AMF), auditionné par la délégation sénatoriale du Sénat, le 16 avril. Et l’ancien ministre de préciser : « Je le dis d’autant plus facilement que j’ai participé à cette nouvelle organisation. Nous avons demandé aux ARS d’être des outils de réduction budgétaire. Il faut reconnaître, lucidement, que ce système doit être corrigé, et qu’il faut basculer vers les territoires, en proximité. Nous allons vers un big bang territorial. »

Les ARS sous l’autorité des préfets

Pour commencer, le président de l’AMF a suggéré au Premier Ministre que l’État recentre son ...