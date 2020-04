Crise sanitaire

Les intercos s’alarment des premiers impacts financiers du coronavirus

Publié le 17/04/2020 • Par Romain Gaspar • dans : A la Une finances, Actu experts finances, France

©monsitj - Adobe Stock

L'épidémie de coronavirus ne devrait pas épargner les intercommunalités. L'AdCF a tenté de mesurer les premiers impacts financiers de cette crise sanitaire. Et ils risquent d'être "plus importants que ceux de la crise de 2008", selon l'association d'élus. Le gouvernement est plus optimiste avec une estimation de baisse de 7% à 10% du total des recettes des collectivités pour l’année 2020.

