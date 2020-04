Coronavirus : calcul de l’indemnité d’activité partielle pour les intermittents du spectacle

Spectacle vivant

Publié le 17/04/2020 • Par Léna Jabre • dans : TO parus au JO

Dans les circonstances exceptionnelles liées à l’épidémie de covid-19, un décret du 16 avril précise les modalités de calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle au titre des salariés dont la durée du travail est décomptée en jours, en fixant les règles de conversion des jours ou demi-journées de travail en heures et pour ceux qui ne sont pas soumis aux dispositions légales ou conventionnelles relatives à la durée du travail.

Sont ainsi précisées les règles applicables au personnel navigant de l’aviation civile, aux journalistes pigistes, aux voyageurs représentants placiers, aux salariés à domicile rémunérés à la tâche, aux artistes, techniciens et ouvriers du spectacle vivant et enregistré, ainsi qu’aux mannequins.

Pour les intermittents du spectacle, mentionnés aux articles L. 7121-2 et suivants et L. 5424-20 du code du travail, le nombre d’heures non travaillées retenu pour le calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle correspond :