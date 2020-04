Grand Paris : transferts à la RATP d’une mission de gestion technique

Transports

Publié le 17/04/2020 • Par Léna Jabre • dans : Textes officiels, TO parus au JO

L’article 156 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités confie à la RATP la mission de gestion technique de certains éléments des gares, y compris d’interconnexion, du réseau de transport public du Grand Paris et d’autres réseaux de transport public de voyageurs dans la région Ile-de-France, jusque-là confiés à la Société du Grand Paris. Un décret du 14 avril actualise en conséquence le décret n° 2019-87 du 8 février 2019 relatif à la gestion technique des lignes, ouvrages et installations du réseau de transport public du Grand Paris et des réseaux mentionnés à l’article 20-2 de la loi du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, qui définit le périmètre de cette mission de gestion technique.

Un arrêté du 14 avril actualise en conséquence l’arrêté du 8 février 2019 définissant les éléments des lignes, ouvrages et installations du réseau de transport public du Grand Paris et des réseaux mentionnés à l’article 20-2 de la loi du 3 juin 2010 relative au Grand Paris dont la Régie autonome des transports parisiens assure la gestion technique.