Des journées d’étude reportées mais boostées après la pandémie

Bien que confinée comme vous tous, l’équipe des Journées d’étude de Techni.Cités est mobilisée au quotidien pour adapter ces événements aux impératifs de la crise liée à la pandémie Covid-19 en cours. Des « J-E » reportées ou reprogrammées pour coller au plus près des besoins concrets des collectivités locales.

En cette période particulière, Techni.Cités, organisateur des journées d’étude destinées aux responsables techniques des territoires, adresse son soutien à l’ensemble des agents de vos collectivités. Vous êtes au cœur de la vie des citoyens et nous savons combien le rôle que vous jouez actuellement pour les rassurer, les informer et les accompagner est essentiel.

En raison des directives gouvernementales et soucieux de la sécurité de tous, l’équipe des Journées d’étude a décidé de procéder à des reports ou des reprogrammations de dates afin de vous proposer à partir de septembre une offre d’événements dont l’ADN ne cesse de se réaffirmer : des sujets d’actualité techniques, des experts pour décrypter l’information et des retours d’expérience pour apprendre les uns des autres.

À déplacer ou noter dans vos plannings :

Journée d’étude Stationnement

2020-2026 : faites évoluer l’espace public

Mardi 29 septembre – Paris

Journée d’étude bâ ti scolaire

Neuf ou réhabilitation, concevez l’école durable de demain

Jeudi 1er octobre 2020 – Paris

Journée d’étude Déchets et économie circulaire

2020-2026 : Rénovez le service public déchets

Mercredi 14 octobre 2020 – Paris

Journée d’étude Risques naturels

Aménagement du territoire et inondations, conjuguons nos efforts !

Mardi 17 novembre 2020 – Paris

Nous comptons sur votre présence après cette période de crise afin de nous réunir et reprendre les moments de partage et d’information qui nous sont chers.

En attendant de vous retrouver sur une de nos journées d’étude, prenez bien soin de vous et de votre entourage.

En savoir plus :

https://evenements.infopro-digital.com/gazette-des-communes/journee-etude-st-5

Contact : Elvire ROULET – elvire.roulet@infopro-digital.com – Tél. : 01 77 92 93 36