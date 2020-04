La voiture, future grande gagnante de la crise du Covid-19 ?

Mobilités

Publié le 16/04/2020 • Par Nathalie Arensonas • dans : actus experts technique, France

La crise sanitaire provoquée par la pandémie de Covid-19 va-t-elle modifier durablement les comportements des Français lorsqu’ils recommenceront à se déplacer ou continueront à télétravailler ? A quel prix les transports collectifs parviendront-ils à redonner confiance à nos concitoyens ? Les premiers signes de reprise en Chine montrent que la voiture individuelle reprend tous ses droits, et plus.

Face au coronavirus, la lutte contre la pollution automobile et la place de la voiture menace de faire long feu, et le réveil risque d’être difficile pour les transports publics. Les premières images venues de Chine au lendemain du déconfinement (qui a eu lieu fin mars à Pékin, et le 7 avril à Wuhan, berceau du Covid-19) révèlent des embouteillages monstres car les habitants craignent de prendre les transports en commun. Un avant-goût de ce qui nous attend en France en sortie de crise ? Combien de temps faudra-t-il pour que le métro, le bus, le tramway redonnent confiance et ne pas voir les efforts financiers des collectivités locales en faveur des transports publics, des mobilités actives ou partagées, réduits à néant ?

Sur l’Hexagone, dès l’entrée en vigueur du confinement le 17 mars ...

