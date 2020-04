Flick cc by jacinta lluch valero

Retrouvez l'essentiel de l'actualité du 11 au 17 avril sur les thématiques qui concernent les ingénieurs et les techniciens des collectivités territoriales : environnement, déchets, transports...

Relance verte – Alors que la plupart des pays européens préparent leur plan de déconfinement, dix ministres de l’Environnement de l’Union européenne souhaitent que la relance économique prenne en compte les questions environnementales et climatiques. Comme l’explique 20 Minutes, ces dix ministres (parmi lesquels ne figurent pas la Française Elisabeth Borne) ont signé un texte commun dans lequel ils rejettent l’idée qu’une relance rapide puisse se faire en se basant notamment sur les énergies fossiles. Ils en appellent plutôt à de grands investissements dans la mobilité soutenable, les énergies renouvelables, la rénovation des bâtiments, la recherche, la protection de la biodiversité et l’économie circulaire.

Crise et recyclage – L’éco-organisme Citéo a publié un état des lieux de l’impact de la crise sanitaire sur le recyclage des déchets. Citée par Le Journal de l’environnement, cette étude révèle que 62 des 177 centres de tri métropolitains et d’outre-mer sont aujourd’hui à l’arrêt. Et parmi les centres qui fonctionnent encore, 27 ont une activité réduite. En ce qui concerne la collecte, celle des emballages légers a fortement diminué (elle est maintenue à 75% à l’échelle nationale), tandis que celle du verre est assurée à 90%. Citéo souligne toutefois de grandes disparités selon les territoires. Les centres de tri sont, par exemple, surtout fermés en Ile-de-France (près des deux tiers).

Pesticides – Un collectif d’associations de défense de l’environnement a publié, cette semaine, un communiqué dans lequel il interpelle les préfets pour leur demander d’interdire les épandages de pesticides à proximité des habitations. Le collectif rappelle qu’une instruction du 3 février rend possible les pulvérisations près des domiciles mais il les trouve « inadmissibles en cette période de confinement ». Il appelle également à reporter sine die les consultations publiques autour des chartes « pesticides ».

Voies réservées – La crise actuelle et les mesures de distanciation sociale permettent une réorganisation de l’espace urbain. C’est ce qui ressort d’un article de L’Obs qui constate que de nombreuses villes réservent désormais certaines voies de circulation automobile aux piétons et cyclistes. Citant les exemples de métropoles aussi grandes que Boston, Minneapolis ou Berlin, l’article précise que ces mesures, bien que temporaires, ouvrent la voie à des pratiques alternatives à l’automobile.

Petites ondes – L’Agence nationale des fréquences a effectué une étude test pour mesurer les niveaux d’exposition aux ondes sur des sites mobiles 5G. Comme le rapporte CBNews, les mesures, effectuées sur une dizaine de villes pilotes, montrent des niveaux d’exposition inférieurs à la limite réglementaire. L’étude précise toutefois que la technologie 5G, contrairement aux précédentes, peut « former des faisceaux orientables » et, donc, faire varier l’exposition aux ondes selon l’emplacement des utilisateurs.

A bicyclette – L’association Vélo et Territoires a publié une version actualisée de son Schéma national des véloroutes. Cité par Actu Environnement, le document montre que, en 2019, 672 kilomètres de véloroutes ont été ouverts (contre 760 en 2018), dont 34% de voies vertes réservées aux déplacements non motorisés. C’est ainsi que 69% des itinéraires inscrits dans ce schéma national sont désormais accessibles. D’ici 2030, l’association vise les 25408 kilomètres d’itinéraires.

Eau précieuse – Selon un article publié dans Science et Avenir, la Martinique souffre en ce moment de nombreuses coupures d’eau en raison d’un épisode de sécheresse et de canalisations défectueuses. Une des sénatrices de l’île pointe en particulier une casse de canalisation qui aurait été mal réparée depuis plusieurs années.

Et aussi…

En Chartreuse, un collectif de collectivités, d’entrepreneurs et de citoyens confectionnent des masques de protection [France Bleu] ;

Dans le Vaucluse, l’association AtmoSud a constaté une hausse des concentrations de particules fines en raison du nombre croissant de brûlages de déchets verts [Le Dauphiné Libéré] ;

Un mode d’emploi à l’adresse des communes rurales a été mis en ligne pour mettre en relation producteurs locaux, commerçants et consommateurs [communiqué].