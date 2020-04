Pénibilité : « Investir dans la santé au travail est un arbitrage difficile pour les élus »

Pénibilité

Publié le 16/04/2020 • Par Véronique Vigne-Lepage

Professeur membre de la chaire « management et santé au travail » de l'institut d'administration des entreprises de Grenoble, Emmanuel Abord de Chatillon accompagne nombre de collectivités. Il y observe des contraintes spécifiques. Entretien.

Voyez-vous des caractéristiques de la pénibilité propres à la fonction publique territoriale ?

L’usure est clairement une caractéristique des métiers des collectivités. L’ancienneté est ainsi un facteur plus aggravant que l’âge. Cela signifie que la question de la durabilité des personnes à leur poste est la problématique la plus importante. Elle interroge la nature des métiers, leur fonctionnement, l’évolution des compétences, etc. Les plus concernés sont ceux où il y a le moins de possibilités d’évolution : les moins qualifiés et ceux où il n’existe pas de filière. C’est le cas de celui